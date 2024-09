i Autor: Super Express Awantura Don Kasjo i Mateusza Borka

FAME 22

Awantura Don Kasjo i Mateusza Borka za kulisami FAME 22. Wszystko uchwyciły kamery. Mocna wymiana zdań [WIDEO]

Gala FAME 22 przeszła do historii. W walce wieczoru Tomasz Adamek jednogłośnie na punkty wygrał z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. To była walka do jednej bramki. Mimo to, freak-fighter nie zgadzał się z werdyktem i twierdził, że nie przegrał. Za kulisami doszło do mocnego spięcia między Mateuszem Borkiem a „Don Kasjo”. Panowie przez kilka minut mocno wymieniali zdania.