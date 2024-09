Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje mama Przemysława Salety, pięściarz pogrążony w żałobie

Za co zatrzymano Usyka? Zamieszanie na lotnisku. Andrzej Wasilewski zdradził szczegóły

Smutne informacje obiegły całą Polskę. Nie żyje mama pięściarza - Przemysława Salety. Matka boksera została pochowana dnia 17 września 2024 oku i spoczęła obok swojego syna, a brata sportowca - Aleksandra, który zginął tragicznie. Kobieta miała 82 lata.

Przemysław Saleta pogrążony w żałobie. Jego mama nie zyje, miała 82 lata

O śmierci matki Przemysława Salety dowiedzieliśmy się dzięki mediom społecznościowym, Anety Dobruch, specjalistki od pogrzebów świeckich, która prowadziła ceremonię. Sportowiec wziąlł udział w ceremonii pożegnania matki, która spoczeła obok swojego drugiego syna - Aleksandra, który utonął w trakcie rejsu łodzią przy południowym wybrzeżu Wysp Brtyjskich.

- Dzisiaj odprowadzam w ostatnią drogę Mamę Przemka Salety... Niespełna dwa lata temu pożegnaliśmy wspólnie Aleksandra - Jego Brata - napisała Dobruch na swoich mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia z uroczystości.

Mama była bardzo ważną postacią w życia Przemysława Salety, a sam pięściarz poświęcił jej ciepłe słowa w swoim ebooku, "Przemek Saleta. Łowca adrenaliny"

- Jeśli trzeba było kogoś urobić, to łatwiejsza była mama, ale jeśli już coś się stało i komuś trzeba było powiedzieć, to tacie. (...) Generalnie moi rodzice są tacy, że zawsze można było liczyć na ich pomoc i sprawiedliwość, co nie znaczy, że mogliśmy wejść im na głowę - opowiadał o swojej mamie Przemysław Saleta.