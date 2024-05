Byliśmy w szoku, gdy dowiedzieliśmy się, jakie wykształcenie ma Łukasz Różański. Studia spodobały mu się tak bardzo, że ukończył dwa kierunki!

Łukasz Różański zadbał o swoje wykształcenie

Łukasz Różański to obecnie jedyny polski mistrz świata w zawodowym boksie. Trudno w to uwierzyć, ale 38-letni pięściarz osiągnął to mimo faktu, że swoją zawodową karierę rozpoczął w 2015 roku, a wcześniej z powodu kontuzji miał przerwę w boksowaniu aż na pięć lat! To jednak pozwoliło mu rozwinąć się w innych sferach życia, takich jak edukacja. Okazuje się, że Różański nie tylko zdobył wyższe wykształcenie, ale też dokonał tego na dwóch kierunkach.

Takie studia ukończył Łukasz Różański

Kariera pięściarska Łukasza Różańskiego rozwijała się bardzo dobrze do 2007 roku. Wydawało się, że lada moment podpisze zawodowy kontrakt, jednak wszystko przerwała kontuzja. Wówczas pochodzący z Rzeszowa zawodnik postanowił zawiesić karierę i chyba mało kto, z nim samym na czele, wierzył, że wróci on do boksu po pięciu latach, a później będzie mu dane sięgać po mistrzostwo świata. Przerwa w karierze nie oznaczała jednak całkowitego zerwania ze sportem, bowiem związany z nim był jeden z kierunków, jakie ukończył Różański.

Okazuje się bowiem, że Łukasz Różański ukończył wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. To jednak nie był koniec jego edukacji, bowiem rzeszowianin postanowił rozwijać się dalej i ukończył podyplomowy kierunek BHP na Politechnice Rzeszowskiej. Mimo wszystko Różański nie skupiał się tylko na nauce. Wykorzystując swoje predyspozycje pracował w trakcie studiów jako ochroniarz.