Różański znokautowany przez Okoliego w pierwszej rundzie! Polak pływał na nogach po bombach Brytyjczyka

Gala Knockout Boxing Night 35 przyciągnęła do Rzeszowa prawdziwe tłumy. Kibice sportów walki wybrali się do stolicy województwa podkarpackiego przede wszystkim ze względu na walkę wieczoru KBN 35 Łukasz Różański – Lawrence Okolie. Jeszcze przed starciem pięściarza z Rzeszowa, atmosferę podgrzali zawodnicy występujący przed walką wieczoru oraz Sylwia Dekiert, która zadała szyku w studiu „TVP Sport”. Dla Różańskiego była to pierwsza walka od kwietnia 2023 roku, kiedy to pokonał Alena Babicia i zdobył pas mistrzowski WBC w kategorii bridger. W starciu z Okoliem po raz pierwszy bronił on tytułu i niestety przegrał.

Już w pierwszej rundzie Polak przekonał się o tym, jak ciężkie są ręce Okoliego. Anglik ruszył na rzeszowskiego pięściarza i po tym, jak doprowadził do pierwszego liczenia na Polaku złapał on wiatru w żagle. Chwilę później Okolie znów doskoczył do Różańskiego i znów rozpracował go przy linach, chociaż Polak pokazywał sędziemu, że był bity w tył głowy. Ten jednak faulu się nie dopatrzył i puścił walkę dalej, a ta zakończyła się już po kolejnej wymianie ciosów.

Lawrence Okolie's emphatic stoppage win over Lukasz Rozanski 💥Easy night at the office the former cruiserweight world champ 👏🏼🎬 @boxxer #RozanskiOkolie | #BoxingWorld pic.twitter.com/Z56uMNudqn— IFL TV (@IFLTV) May 24, 2024

Pewny już siebie Okolie szybko doskoczył do Polaka i zasypał go gradem celnych ciosów. Sędzia widząc, jak Różański mocno chwieje się na nogach przy linach przerwał liczenie i zakończył pojedynek na 17 sekund przed końcem pierwszej rundy. Tym samym Łukasz Różański zaliczył pierwszą porażkę w swojej zawodowej karierze i stracił pas mistrzowski WBC w kategorii bridger.