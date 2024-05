Różański – Okolie relacja NA ŻYWO. Walka o mistrzostwo świata WBC kategorii bridger WYNIK LIVE 24.05.2024

Gwiazdor Love Island wejdzie do ringu. Walczył na GROMDZIE, teraz stoczy brutalny pojedynek na Underground Boxing Night

Odśwież relację

Sonda Kto wygrywa walkę Różański - Okolie Łukasz Różański Lawrence Okolie

Różański – Okolie relacja NA ŻYWO

Łukasz Różański swoją zawodową karierę w boksie zaczął niezwykle późno, bo dopiero w wieku 29 lat, jednak szybko pokazał, że może zajść daleko. W 2019 roku sięgnął po mistrzostwo Polski w wadze ciężkiej, jednak później postanowił sprawdzić się w nowej, stopień niższej kategorii wagowej bridger. W maju 2021 roku pokonał w niej Artura Szpilkę, co otworzyło mu drogę do walki mistrzowskiej i w 2023 roku pokonał Alena Babicia oraz sięgnął po pas mistrza świata federacji WBC. Teraz stanie do pierwszej obrony swojego pasa.

Walka o mistrzostwo świata WBC kategorii bridger WYNIK LIVE 24.05.2024

Jego rywalem będzie Lawrence Okolie, który do tej pory świetnie radził sobie w wadze junior ciężkiej. W 2021 zdobył wakujący pas mistrza świata federacji WBO, pokonując Krzysztofa Głowackiego (wcześniej wygrał m.in. z innym Polakiem Nikodemem Jeżewskim). Później trzykrotnie bronił pasa (w tym wygrywając z Michałem Cieślakiem), ale w maju 2023 roku stracił pas w walce z Chrisem Bilamem-Smithem i postanowił zmienić wagę na bridger. Walka o pas mistrzowski WBC kategorii bridger Różański - Okolie odbędzie się w piątek, 24 maja w Hali Podpromie w Rzeszowie.