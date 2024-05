Sylwia Dekiert nazwana rakietą po swoim zdjęciu przed walką Różański - Okolie. Czarna kreacja dziennikarki rozbudza zmysły

Gwiazdor Love Island wejdzie do ringu. Walczył na GROMDZIE, teraz stoczy brutalny pojedynek na Underground Boxing Night

Fani sportów walki nie mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek od wielkich emocji. Już w piątek 24 maja Łukasz Różański zmierzył się z Lawrencem Okoliem podczas gali Knockout Boxing Night 35 w Rzeszowie. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć oczywiście Sylwii Dekiert, która prowadzi studio na antenie "TVP Sport" przy okazji gal boksu transmistowanych przez Telewizję Polską. Dziennikarka postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych zdjęciem z gali KBN 35, przy okazji chwaląc się swoją kreacją, jaką przygotowała na piątkową noc. Reakcja fanów była natychmiastowa i nie brakowało komplementów pod adresem dziennikarki "TVP Sport".

- Ring wolny! Zaczynamy 🥊 Czekamy w studiu @tvpsport na naszych Asów! - napisała krótko na Instagramie Sylwia Dekiert pokazując się na gali w Rzeszowie. Tyle wystarczyło, aby dziennikarka i jej czarna kreacja rozpaliła internautów, którzy nie szczędzili jej komplementów i wprost napisali, co myślą o dziennikarce "TVP Sport".

- Gdyby telewizja mogła latać to Sylwia Dekiert była by rakietą - wszyscy inni to B klasa - komplementował Dekiert w komentarzach jeden z fanów. - Piękna z Pani kobieta Pani Sylwio - rozpływał się nad dziennikarką kolejny z fanów. - Wow jaka piękna - dodał następny z mężczyzn widząc zdjęcie na Instagramie.