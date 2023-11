Chalidow kontra Błachowicz? Ależ to byłby hit! Jest komentarz w sprawie, fanom może opaść szczęka

Takie wydanie Diablo Włodarczyka to hit! Zobaczcie, co na siebie założył. Nigdy wcześniej tego nie widzieliście

Pojedynek Błachowicz-Chalidow stanie się faktem? O ile na chwilę obecną takie wydarzenie brzmi jak czysta abstrakcja, o tyle do takiego pojedynku mogłoby rzeczywiście dojść! Przypomnijmy, że Chalidow sam otwarcie mówił o tym, że bardzo chętnie sprawdziłby się w walce bokserskiej. O sprawę został zapytany sam Błachowicz, który potwierdził, że rzeczywiście, do tego typu starcia mogłoby dojść. Czy będziemy świadkami jednej z największych walk w historii polskich sportów walki?

Chalidow kontra Błachowicz? To byłby wielki hit!

Błachowicz powiedział jasno, że do walki mogłoby dojść, ale musiałaby się ona odbyć na zasadach walki bokserskiej.

- - Na pewno dałoby się dogadać z UFC. Byli zawodnicy, którzy się dogadywali, więc jest jakaś tam furtka. Najpierw musiałaby przyjść propozycja i wtedy szukalibyśmy rozwiązań - powiedział Błachowicz w rozmowie z portalem Inthecage.pl.

- Na pewno to musiałaby być gala bokserska, a nie gala MMA z jedną walką bokserską. Wtedy to nie wchodzi w grę. Musi być stricte gala bokserska. Ktoś musiałby to zorganizować i za to zapłacić - powiedział Jan Błachowicz.