Dariusz Michalczewski zostawił dwie żony, zakochał się w 12 lat młodszej Barbarze. Piękna blondynka usidliła "Tigera”, zupełnie się nie dziwimy

Dariusz Michalczewski to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Przez 48 walk był niepokonany, a jedyne dwie porażki poniósł na sam koniec kariery. "Tiger" przez wiele lat był mistrzem świata w wadze półciężkiej, był także czempionem kategorii junior ciężkiej. O jego osiągnięciach sportowych można pisać naprawdę długo, ale był taki okres, gdy równie dużo mówiło się o jego życiu prywatnym. Michalczewski ma za sobą burzliwe związki. Pierwszy z nich z Dorotą Chwaszczyńską kończył aż dwukrotnie. Najpierw wzięli ślub w 1987 roku i wzięli rozwód cztery lata później, by w 1995 r. ponownie się pobrać. Ostateczne rozstanie nastąpiło w 2004 r. Z tego małżeństwa legendarny pięściarz ma dwóch synów - Michała i Nicolasa. Jeszcze w trakcie tego związku Michalczewski zaczął spotykać się z Patrycją Ossowską, która była jego drugą żoną w latach 2006-2008. Dopiero w kwietniu 2009 r. udało mu się na dobre ustatkować, a jego trzecią żoną została Barbara Imos, która przyjęła nazwisko męża.

Dariusz Michalczewski ma trzecią żonę. Jest młodsza od niego o 12 lat

Michalczewski wszedł w relację z piękną Barbarą jeszcze w trakcie małżeństwa, które się szybko rozpadło. To z trzecią żoną założył szczęśliwą rodzinę, a owocem ich miłości jest syn Dariusz (ur. 2009) i córka Nel (ur. 2015). Małżonkowie raczej dbają o swoją prywatność, ale co jakiś czas pochwalą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Barbara chętnie publikuje na Instagramie zdjęcia z rodziną czy przyjaciółmi. Widać, że uwielbia podróże - niezależnie od pory roku. Michalczewski jest z nią naprawdę szczęśliwy i nie zwraca uwagi na dzielące ich 12 lat różnicy.

Barbara Michalczewska usidliła "Tygrysa"

- To jest mocna baba. Poustawiała to wszystko. To był dobry strzał z tą moją Basią. Mamy dzisiaj super rodzinę - powiedział o swojej żonie Michalczewski w niedawnej rozmowie z Mateuszem Borkiem dla "Kanału Sportowego". Były pięściarz zdradził też niedawno, że można spodziewać się filmu o jego życiu i karierze. Niewykluczone, że wątek Barbary również się tam pojawi. Więcej zdjęć Dariusza Michalczewskiego z żoną znajdziesz w galerii powyżej.