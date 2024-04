Don Kasjo wypalił wprost: „dostawałem w cymbał od trenera Raubo”. Włodarz Prime MMA chce walki z Tomaszem Adamkiem!

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński to jedna z największych gwiazd polskiego świata freak-fightów. Był jednym z ważnych elementów sukcesy FAME MMA, ale później drogi jego i federacji rozeszły się. Brązowy medalista mistrzostw Polski w boksie postanowił założyć własną federację, ale po pewnym czasie pogodził się z FAME i wrócił toczyć walki także pod ich szyldem. Na FAME 20 wygrał Michałem „Boxdelem” Baronem w kickboxingu (wcześniej pokonał go w boksie na FAME 12), a teraz na FAME 21 w formule bokserskiej zmierzy się z Alanem Kwiecińskim. W Rozmowie z Andrzejem Kostyrą „Don Kasjo” wyjawił, że już teraz jest gotowy na starcie z Tomaszem Adamkiem i liczy na zestawienie go z byłym mistrzem świata w dwóch kategoriach!

Don Kasjo: Dostawałem w cymbał od trenera Raubo!

Don Kasjo chce walki z Tomaszem Adamkiem

Życiński ujawnił, że będzie bardzo mocno dążył do walki z Tomaszem Adamkiem. Przekonuje, że jest gotowy do starcia już teraz, ale nie będzie się wzbraniał przed kolejnymi walkami, jeśli mają one doprowadzić go do pojedynku z byłym mistrzem świata. – Mam nadzieję, że doprowadzę do tej walki. Jak będę potrzebował po Alanie stoczyć jeszcze jedną walką z kimś, żeby udowodnić, że jestem gotowy na Tomasza Adamka, to nie ma problemu. Jak coś to ja jestem gotowy już teraz - znaczy gotowy, żeby się przygotować na niego. Wiem, jakie rzeczy muszę pozmieniać w swoim stylu, żeby mieć szansę go pokonać – zapowiada „Don Kasjo”. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą wspominał także treningi ze Zbigniewem Raubo. Na pytanie, czy Raubo twardo go trzymał, odpowiedział bez wahania: Tak samo jak wszystkich. Jak gardę opuściłeś, dostałeś w cymbał. Mi to się podobało, bo „no tak, teraz zapamiętam, żeby tę gardę trzymać” – powiedział z uśmiechem Życiński. – mi się taka szkoła podoba, choć pewnie nie na każdego jest dobra – dodał. Cały wywiad w wideo powyżej, zapraszamy do oglądania!