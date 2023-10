Fury - Ngannou RELACJA NA ŻYWO Tyson Fury - Francis Ngannou live online Tyson Fury - Francis Ngannou za darmo w internecie relacja Fury - Ngannou na żywo

Sonda Kto wygra walkę Fury - Ngannou? Tyson Fury Francis Ngannou

Na żywo Tyson Fury - Francis Ngannou Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z walki Tyson Fury - Francis Ngannou podczas gali boksu w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Początek walki wieczoru Fury - Ngannou planowany jest na godzinę 23:30. Zapraszamy!

O pojedynku Tyson Fury - Francis Ngannou w ostatnich tygodniach mówi cały bokserski świat. "Król Cyganów", który do tej pory jest niepokonany podczas swojej zawodowej kariery pięściarza wraca do ringu po niemalże rocznej przerwie. Brytyjczyk pochodzący z Manchesteru w grudniu ubiegłego roku w Londynie pokonał w 10. rundach Dereka Chisorę i obronił tytuł mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Nic więc dziwnego, że jego kolejna gaża, za walkę Fury - Ngannou jest wręcz astronomiczna. Według doniesień "The Sun", za pojedynek z byłym mistrzem wagi ciężkiej federacji UFC, Tyson Fury zainkasuje aż 65 mln funtów, czyli ponad 330 mln złotych. Jego rywal z kolei otrzyma "skromne" 8 mln funtów (ok. 40 mln złotych), chociaż kameruńsko-francuski zawodnik bez dwóch zdań mógł wyobrazić sobie łatwiejszy debiut w boksie, niż w walce Fury - Ngannou. Zapraszamy na relacje na żywo z pojedynku Tyson Fury - Francis Ngannou! Początek ok. 23:30.