- W boksie ta agresja objawia się m.in. szybkością, wywieraniem presji, przewidywaniem ruchów rywali. Ta szybkość podejmowania decyzji na pewno przyda mu się też teraz w wyścigu o fotel prezydenta - mówił "Super Expressowi" na starcie kampanii pod koniec zeszłego roku Waldemar Nawrocki, wujek zwycięzcy tegorocznych wyborów. To on zaraził pasją do boksu Karola Nawrockiego, ale chodząc z nim na salę treningową, nie spodziewał się, że ten zostanie prezydentem.

To on zaraził Karola Nawrockiego pasją do boksu! "Agresywny w ringu, jego idolem był Muhammad Ali"

- Gdybym ja takie rzeczy przewidywał, to byłbym już najlepszym trenerem świata. I najbogatszym (śmiech)! Śmieję się, że jeżeli będzie film o Karolu, to ja go zaczynam i kończę. Krótkie wejścia, ale za to mocne - mówił nam w świetnym humorze już po wyborach, w wyniku których Nawrocki zostanie głową państwa. Jego wujkowi dalej trudno w to uwierzyć.

Wujek Karola Nawrockiego świętuje jego wygraną. Rozlicza brutalną kampanię

- Powiem panu tak. Teraz pan o tym mówi i już jestem podekscytowany, ciarki przechodzą mnie po ciele. Mam o tyle dobrze, że mam teraz sekretarkę (śmiech). Żona przyjmuje wszystkie telefony i odbiera gratulacje, ale miał pan szczęście mnie złapać - opowiedział o emocjach, jakie towarzyszą wygranej prezesa IPN. A czy sam czuje już wzrost zainteresowania, czy podchodzi do niego więcej ludzi?

- To działa raczej w drugą stronę, trochę odpychająco. Ludzie czują teraz respekt. Patrzą się, ręką pokażą, jest więcej gadania. Ale ja się nie przejmuję, to jest miłe. Wczoraj byłem z żoną w Gdańsku i wspólnie proszono nas o zdjęcia. A żeby to stonować, dziś nigdzie nie wychodzimy - śmiał się wujek nowego prezydenta. Zresztą nawet w trakcie brutalnej kampanii starał się zachowywać dystans i dobry nastrój.

Karol Nawrocki prezydentem. Gratuluje mu Andrew Tate, najbardziej kontrowersyjny influencer świata

- Rozmawiałem z Karolem na ten temat. Wiedzieliśmy, że tak będzie, bo szukali dla siebie argumentów. W równej walce nie mogli wygrać, więc musieli szukać jakichś brudów za przeproszeniem. Było to nieprzyjemne, ale można się też przyzwyczaić i to wyśmiewać. Tyle się o nas nasłuchaliśmy! Trzeba z tym żyć. Tak jak mówiłem, Karol to jest wojownik, jest silny i nie przejmował się tym. A ci słabsi uciekają do tych brzydkich chwytów… - skomentował kampanię pełną zarzutów co do przeszłości Nawrockiego.

Wujek Nawrockiego zawalczy z nim w szczytnym celu?

Sam Waldemar Nawrocki nie wyobraża sobie życia bez boksu. Nadal trenuje w gdańskim Brzostek Top Team i poważnie myśli o jeszcze jednej walce. Kto wie, być może z prezydentem Polski.

- Ciągle marzę jeszcze o stoczeniu walki. Od dawna mówiłem, że zawalczę w wieku 65 lat, a teraz mam 64. Jestem prekursorem walk „białych kołnierzyków”. A walkę pokazową stoczyłem już m.in. jakiś czas temu z ostatnim mistrzem Polski z Gdańska, moim przyjacielem Henrykiem Rychłowskim. Karol był już wtedy urzędnikiem i mówił: „Walka stulecia w Gdańsku” - wspominał legendarny gdański trener. Zanim jednak stoczy ewentualny pojedynek, jego bratanka czeka ciężka praca na rzecz Polski.

- Darek Michalczewski mówił, że najważniejsze jest to, żebyśmy się lubili i cenili. Jako Polacy. Wybory wyborami, ale musimy się cenić i szanować, bo to jest najważniejsze. Teraz trzeba się robotą zająć! - podsumował Waldemar Nawrocki.