GROMDA 12 transmisja na żywo gdzie oglądać galę GROMDA 12 stream live online GROMDA 12 na żywo transmisja gdzie oglądać GROMDA 12 piątek 3.03.2023 PPV

Stale rosnąca popularność federacji GROMDA dobitnie pokazuje, że walki na gołe pięści elektryzują fanów, a klimat kolejnych gal polskiej organizacji tylko dopełnia obrazu ulicznych walk, gdzie nikt nie cofa ręki i nie kalkuluje za dużo przed wyprowadzeniem ciosu. W pewnością nie inaczej będzie podczas gali GROMDA 12, do której dojdzie już w tej piątek, standardowo w Pionkach. Tym razem, motywem przewodnim gali GROMDA 12 ma być przede wszystkim powrót do lat 90. ubiegłego wieku, które mocno kojarzą się z ulicznymi walkami. Ponadto, tym razem włodarze federacji GROMDA postanowili zorganizować "ustawkę", podczas której polscy zawodnicy będą mierzyć się z wojownikami pochodzącymi zza granicy. Takiego wydarzenia w Polsce jeszcze nie było. A to wszystko podczas gali GROMDA 12!

Gala GROMDA 12: Osiedle lat 90. obędzie się w piątek 3 marca 2023 i rozpocznie się o godzinie 20:00.