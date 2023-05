GROMDA 13 KARTA WALK. GROMDA 13 KOLEJNOŚĆ WALK. GROMDA 13 kto walczy na GROMDA 13 lista walk

Don Diego pierwszym mistrzem GROMDY! Walka z Balboą przejdzie do historii, wspaniały pojedynek

Ostatnia gala GROMDA odbyła się w marcu i po ponad dwóch miesiącach oczekiwania znów będziemy świadkami starć na gołe pięści. Kolejne wydarzenie w Pionkach zapowiada się nie lada ekscytująco zwłaszcza za sprawą jednego pojedynku. Po trzech latach od debiutu organizacji, jeden z zawodników w końcu założy pas mistrzowski GROMDA. W starciu o ten prestiżowy tytuł zmierzą się Mateusz "Don Diego" Kubiszyn oraz Bartłomiej "Balboa" Domalik. Obaj zawodnicy w swoich występach zaprezentowali się świetnie i zachwycili kibiców. Dlatego przed galą GROMDA 13 spodziewane są prawdziwe fajerwerki i prawdziwa wojna w ringu. - W piątek wejdziemy do ringu pokazać to, co misiaczki lubią najbardziej - zapowiada jeden z bohaterów walki wieczoru, Don Diego.

- To jest wisienka na torcie. 2 z 64 zawodników stają do walki o miano największego skur****na w branży - dodał wojownik. Rzecz jasna na gali GROMDA 13 nie zabraknie również innych pojedynków. Dojdzie do czterech "super-fightów", a także odbędzie się kolejny turniej z udziałem ośmiu zawodników. Zapowiada się kolejny krwawy wieczór w Pionkach!

GROMDA 13 KARTA WALK

Turniej ćwierćfinały:

"Sieniaw" vs. "Cygan"

"Słomka vs. "Morela"

"Siwollo" vs. "Sztanga"

"Basque" vs. "Bullet"

Super-fight:

Łukasz "Goat" Parobiec vs Valentin "French Viking" Vauthiers

Paweł "Gorilla" Werszynin vs Piotr "Capo" Półchłopek

Paul "Paris" Bichet vs "Wazyl"

Sebastian "Scarface" Skiermański vs Rafał "Łazar" Łazarek

Walka wieczoru: