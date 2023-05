GROMDA 13 PPV. Gdzie kupić PPV na galę GROMDA 13? Jak wykupić PPV? Koszt, cena PPV GROMDA 13

Don Diego pierwszym mistrzem GROMDY! Walka z Balboą przejdzie do historii, wspaniały pojedynek

GROMDA 13 PPV. Gdzie kupić PPV na galę GROMDA 13?

Walki na gołe pięści z miesiąca na miesiąc cieszą się coraz większym zainteresowaniem, o czym najlepiej świadczą kolejne gale GROMDY. Federacja Mariusza Grabowskiego z przytupem weszła na rynek sportów walki i już 26 maja wyłoni pierwszego niekwestionowanego mistrza. Do pojedynku o pas staną dwie największe i niepokonane gwiazdy GROMDY - Bartłomiej "Balboa" Domalik i Mateusz "Don Diego" Kubiszyn. Obaj zawodnicy zaskarbili sobie sympatię kibiców na poprzednich galach. "Balboa" jest zresztą międzynarodowym mistrzem GROMDY. Specjalny tytuł wywalczył na dziewiątej gali, ale dopiero teraz stanie w szranki o miano niekwestionowanego mistrza. O walce "Balboa" - "Don Diego" mówi się dużo od wielu tygodni, a już w piątek wszystko wyjaśni się w ringu. Będzie to wisienka na torcie krwawego wieczoru dostępnego wyłącznie w usłudze pay-per-view.

Balboa czy Don Diego? Gwiazdy Gromda typują wielki finał walk na gołe pięści

Koszt, cena PPV GROMDA 13. Jak wykupić PPV?

Na gali GROMDA 13 odbędzie się też tradycyjny turniej, który za każdym razem wyłania największego twardziela. Tym razem wezmą w nim udział: "Sieniaw", "Cygan", "Słomka", "Morela", "Siwollo", "Sztanga", "Basque" i "Bullet". Kto wie, być może w przyszłości jeden z nich stanie do walki o pas z "Balboą" lub "Don Diego". Najpierw musi jednak wygrać trzy turniejowe walki. Oprócz tego odbędą się cztery superfighty. W ringu zaprezentują się m.in. znani z wcześniejszych gal Łukasz "Goat” Parobiec, Piotr "Capo” Półchłopek czy Rafał "Łazar” Łazarek. To zwiastuje ogromne emocje, które rozpoczną się już o 20:00.

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn przed GROMDA 13: Walczymy o miano największego skur****na w branży!

Gala GROMDA 13 odbędzie się w piątek, 26 maja, o godzinie 20:00. Transmisja jest dostępna jedynie po zakupie usługi PPV. Cena PPV za standardową wersję wynosi 34,99 zł, dostęp premium kosztuje 39,99 zł, a usługa VIP to 44,99 zł. Pay-per-view można kupić wyłącznie na stronie gromda.tv. Możesz to zrobić TUTAJ. Wystarczy kliknąć w TYM miejscu! Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń z "krwawego piątku" razem z nami!