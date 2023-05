Mateusz "Don Diego" Kubiszyn przed GROMDA 13: Walczymy o miano największego skur****na w branży!

Obaj twardzi, z potężnym ciosem i nieskazitelnym rekordem. Mateusz "Don Diego" Kubiszyn i Bartłomiej "Balboa" Domalik wychodzą do ringu GROMDA, by dać niesamowite show! Choć strażak "Don Diego" został ostatnio nominowany na stopień młodszego ogniomistrza, to w ringu nie będzie unikał ognia! Twarda bitka gwarantowana.

Pojedynek "Balboa" - "Don Diego" wyłoni pierwszego mistrza organizacji walk na gołe pięści. - To jest wisienka na torcie. 2 z 64 zawodników stają do walki o miano największego skur****na w branży - zapowiada z uśmiechem Kubiszyn, który nie może doczekać się "krwawego piątku".

"Don Diego": W przygotowaniach zawsze stawiam na siebie

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn nie ukrywa, że w ostatnim czasie skupiał się nie tylko na swoich przygotowaniach, ale także na treningach z Piotrem Szeligą, który przegrał na FAME MMA z Michałem Pasternakiem.

- Byłem trochę rozdarty, ale schemat jest taki, że zawsze stawiam przede wszystkim na siebie. Najpierw robię swój trening, a dopiero potem przygotowywałem Piotra. Przygotowania przerobione, teraz łapię świeżość i skupiam się na piątkowej walce - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Mateusz Kubiszyn o walce z "Balboą" na GROMDZIE: TOP3 najtrudniejszych pojedynków

Mateusz Kubiszyn przyznał, że zbliżające się starcie będzie jednym z najtrudniejszych w jego karierze. Jak wysoko je uplasuje? Przekonamy się o tym po piątkowym starciu.

- Cały czas będę mówił o tym, że moje dotychczasowe najwięsze wyzwania to walka z "Maximusem" ze względu na mental, jego warunki fizyczne i na to, że był to trzeci pojedynek jednego wieczoru. Druga walka to ta z Wasylem Halyczem. Była bardzo długa i trudna... Obaj mieliśmy dobre momenty i chwile kryzysu. Myślę, że z Balboą będzie podobnie. To na pewno TOP3 najtrudniejszych walk - mówi wprost.

Kiedy gala GROMDA 13 Balboa - Don Diego?

Walka Balboa - Don Diego zwieńczy galę GROMDA 13, która odbędzie się w Pionkach. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 26 maja. Transmisja tylko w systemie PPV na GROMDA.tv.