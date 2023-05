Popek odpalił się przed wielkim finałem Gromdy! Mówi o dinozaurach, Murze Chińskim, marsjanach i Hiroszimie

Gromda 13 przejdzie do historii walk na gołe pięści w Polsce - wreszcie poznamy pierwszego oficjalnego mistrza tej federacji. W finale zobaczymy bezsprzecznie dwóch największych kozaków Elitarnego Klubu Dżentelmenów. Z jednej strony kosmicznie mocno bijący Domalik, z drugiej niezwykle sprytny Kubiszyn.

Popek o finale Gromdy: Nawet marsjanie przerwą inwazję, żeby zobaczyć to na własne oczy!

Kto będzie górą? Przekonamy się w piątek, ale już teraz z wypiekami na twarzy na ten pojedynek czeka m.in. Popek. Król Albanii w swoim stylu zapowiedział finał w materiale wideo przygotowanym przez federację. "Ta walka przeniesie was do innej planety. Będą fruwały gęby, będą odpadały uszy, każdy będzie podnosił szczękę z ziemi, takiej młócki jeszcze nie było. To będzie większe od dinozaurów, zatrzęsie Murem Chińskim, upadnie wiecznie zielona sekwoja. To samce alfa, to bestie rozszarpujące swoją ofiarę. To będzie międzygalaktyczne przedstawienie i nawet marsjanie przerwą inwazję, żeby zobaczyć to na własne oczy. Będą spadały bomby mocniejsze niż te, które uderzyły w Hiroszimę i boleśniejsze niż wzrastające ceny w kieszeniach podatników" - wypalił Popek.

Sonda Kto zostanie pierwszym mistrzem Gromdy - Balboa czy Don Diego? Balboa Don Diego Nie mam zdania