Adam Małysz i Michael Jordan wystąpili razem w filmie! Chodzi o promocję krwawych walk, musicie to zobaczyć

Starcie Domalika z Kubiszynem zapowiada się smakowicie. Zarówno "Balboa" jak i "Don Diego" w ringu Gromdy jeszcze nie przegrali - obaj stoczyli dotychczas po sześć pojedynków i wszystkie wygrali. Co więcej, większość z nich zwyciężyli w znakomitym stylu. W piątek jeden z nich pozna jednak smak porażki.

Zanim panowie wyjdą do ringu, szefowie federacji zajmują się promocją tego pojedynku. I trzeba przyznać, że robią to dobrze. Do sieci trafiła właśnie pierwsza część oficjalnego trailera zapowiadającego piątkowy finał. "Świat zawsze potrzebował bohaterów. Dane słowo miało wartość i nikt się nie mazał, bo... chłopaki nie płaczą. Świat wartościowych idoli, którzy stawali się legendami i których losy śledził każdy. Ci którzy robili robotę... a nie tylko gadali. Wielkie walki, na które wstawali wszyscy. Dające niezapomniane emocje. Królowie ringu wygrywali serca oraz pamięć kibiców. Czas aby znów poczuć te emocje. Historia tworzy się na naszych oczach. Hitowe starcie najlepszych z najlepszych! Czas poznać niekwestionowanego i niepokonanego mistrza walk na gołe pięści GROMDA" - czytamy w informacji prasowej. W trailerze nie zabrakło zatem wielkich nazwisk ze świata sportu, ale autorzy wśród bohaterów umieścili także takich legendarnych sportowców, jak Adam Małysz czy Michael Jordan. Zresztą zobaczcie sami!