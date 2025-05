Żaden lekarz mnie, k..., nie posłuchał. Żaden lekarz nie potraktował mnie poważnie. Zamiast tego mnie zbyli, mówili, że to nic, sprawiali, że czułam, że przesadzam. Odmówili badań obrazowych. Odmówili zbadania. Odmówili słuchania. Jeden nawet powiedział mi, że to „wszystko jest w mojej głowie”. A teraz? Teraz rak się rozprzestrzenił. Mogli coś zrobić zanim doszło do tego etapu. Ale nie zrobili. Ponieważ taki jest stan NHS (brytyjska służba zdrowia – red.) – zepsuty system, który zawodzi młodych ludzi takich jak ja raz po raz. System, który sprawia, że ludzie cierpią, który odsyła ich do domu w agonii, który pozwala rozprzestrzeniać się rakowi, podczas gdy tępi, głupi, bezmyślni „lekarze” wzruszają ramionami. Mogą mówić, że to śmiertelne, ile chcą. Mogą mi mówić, że umrę. Ale po tym jak 17, SIEDEMNAŚCIE, tygodni zajęło im, by w ogóle zorientować się, co mi jest, dlaczego, k..., miałabym im wierzyć? – pisała Georgia.