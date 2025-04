Dojdzie do wielkiego rewanżu Ołeksandra Usyka? Padły mocne słowa w kierunku mistrza. "Rozpętam w ringu piekło"

Co wiesz o wschodzącej gwieździe polskiego boksu? Sprawdź w naszym quizie o Julii Szeremecie!

Julia Szeremeta przebojem wdarła się do świadomości polskich kibiców. Na młodą Polkę mało kto stawiał podczas zawodów bokserskich na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a jednak zdołała ona pokonać wszystkie rywalki w drodze do finału. Tylko w nim musiała uznać wyższość przeciwniczki, jednak srebrny medal to i tak wielkie osiągnięcie nie tylko dla 21-letniej Szeremety, ale całego polskiego boksu, który latami czekał na medal olimpijski.

Julia Szeremeta zabrała głos po zdobyciu medalu w Brazylii! Zdecydowana reakcja

„Szemrana” zaczęła być rozchwytywana przez media, często udzielała wywiadów, a także brała udział w najróżniejszych publicznych wydarzeniach czy spotkaniach z kibicami. Po tygodniach bardziej medialnej „pracy”, Szeremeta wróciła do treningów oraz do ringu i zdążyła stoczyć już kilka pojedynków i przywiozła kolejny medal – tym razem Pucharu Świata. Jeśli jej kariera wciąż będzie rozwijać się w takim tempie, to fanów czeka jeszcze wiele emocji związanych z jej startami. Tymczasem możesz sprawdzić, ile wiesz o Julii Szeremecie w naszym specjalnym quizie, który znajdziecie poniżej.