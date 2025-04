To był bardzo emocjonujący dzień na turnieju Pucharu Świata w brazylisjkim Foz do Iguacu. Julia Szeremeta po zaciętej walce z Jucielen Romeu przegrała w finale po niejednogłośnej decyzji sędziów. Ostatecznie Polka wróciła do kraju ze srebrnym medalem, jednak niesmak pozostał, co na pewno zmotywuje 21-latka to dalszego działania. Szeremeta walkę o medal rozpoczęła dopiero od ćwierćfinału przez skromną obsadę turnieju.

Szeremeta w pierwszej walce pokonała Alyssę Mendozę, z którą wygrała kilka miesięcy temu w walce o kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Następnie awans do finału przypieczętowała po pokonaniu Kazaszki - Ulzhy Sarsenbek.

Julia Szeremeta jasno po srebrnym medalu Pucharu Świata. Podzieliła się tym z fanami

Porażka po tak wyrównanej walce jest jeszcze bardziej bolesna niż nokaut, ale Szeremeta za pomocą mediów społecznościowych przekazała fanom, że musi wyciągnąć z tego lekcje na przyszłość.

- Z Brazylii wracam z srebrnym medalem Pucharu Świata! To kolejne cenne doświadczenie i motywacja do dalszej pracy. Dziękuję wszystkim którzy trzymają za mnie kciuki – nie zwalniamy tempa - napisała Polka.

W Brazylii nie obyło się także bez zwycięstw polskich zawodniczek, m.in. Barbara Marcinkowska triumfowała w kat. 70 kg pokonując Australijkę Lekeishę Pergoliti.