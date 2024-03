Joshua – Ngannou RELACJA NA ŻYWO Gala w Rijadzie Joshua – Ngannou LIVE ONLINE walka Joshua - Ngannou dzisiaj 8.03 NA ŻYWO w INTERNECIE Joshua – Ngannou LIVE [WYNIK]

Odśwież relację

To będzie prawdziwa wojna w ringu. Anthony Joshua zmierzy się z Francisem Ngannou. Kameruńczyk to były mistrz wagi ciężkiej w UFC i ma na swoim koncie debiut w boksie, wówczas zmierzył się z Tysonem Furym, którego rzucił na deski i zdaniem wielu to właśnie zawodnik wywodzący się z MMA powinien wygrać tę batalie. Magazyn "Forbes" przekazał, że za po tym starciu na konto Brytyjczyka wpłynie aż 50 mln dolarów! Natomiast jego rywal wzbogaci się o 20 mln dolarów. Ponadto obaj fighterzy mogą liczyć na ogromne sumy ze sprzedaży PPV. Walka Anthony Joshua - Francis Ngannou już dzisiaj, w piątek 8 marca 2024 na gali w Riyadzie. Brak transmisji TV. Początek walki Joshua - Ngannou ok. godziny 24 polskiego czasu. Transmisja ONLINE z walki Joshua - Ngannou na platformie streamingowej DAZN. Relacja live odbędzie się na sport.se.pl.