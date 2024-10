Julia Szeremeta przekazała najlepsze wiadomości dla swoich kibiców! Na to właśnie czekaliśmy, jasna deklaracja!

Julia Szeremeta postanowiła przekazać bardzo radosne informacje swoim obserwatorom na mediach społecznościowych. Okazuje sie, że pięściarka, która zakończyła zmagania olimpijskie w Paryżu ze srebrnym medalem imprezy, podjęła już przygotowania do tego, aby poprawić swój wynik w trakcie zmagań w Los Angeles za 4 lata. Radosna nowina została przekazana na mediach społecznościowych!

Julia Szeremeta z radosnym przesłaniem. Już zaczeła przygotowania do występu w Los Angeles

Tuż po skończeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Szeremeta mówiła wprost, że będzie walczyć o złoto w trakcie IO w Los Angeles i dla zrealizowania swojego celu odrzucała bardzo opłacalne propozycje z federacji freak-fightowych, aby tylko skupić się na występie w Stanach Zjednoczonych za 4 lata.

- Chciałam złotego medalu (...) czegoś zabrakło, może trochę szczęścia. W Los Angeles zrobię złoto - zapowiedziała Szeremeta, cytowana przez RMF FM.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym pięściarka powiedziała wprost, że rozpoczęła przygotowania olimpijskie.

- Mocne trio. Zaczynamy akcję Los Angeles - napisała Szeremeta na zdjęciu, na którym znajdują się także Marysia Gorzelanna oraz Kinga Krówka.

Jak na razie nie wiadomo jeszcze, czy Szeremeta będzie miała okazję zawalczyć w Los Angeles. Boks ma bowiem być wykreślony z programu imprezym jednakże PKOl wyraża wiarę w to, że decyzja MKOl nie jest ostateczna.

- - Decyzja ta zapadła w ubiegłym roku, władze bokserskie odwołały się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Trybunał odwołanie odrzucił, decyzja się uprawomocniła (...) Jeśli krajowe federacje bokserskie zdecydowałyby się wystąpić z IBA i powołać nową albo przystąpić do nowej, istniejącej, i odbyłoby się do końca 2025 roku, to jest szansa, że ta dyscyplina zostałaby przywrócona do programu igrzysk - przekazał Marek Pałus, sekretarz generalny PKOl.