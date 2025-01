Julia Szeremeta trenuje jak Muhammad Ali i Jean-Claude Van Damme. Polka haruje na obozie, niesamowite obrazki

Bała się, że go już nie zobaczy

Przemysław Saleta uderzył w Republikę w sprawie WOŚP. Mocno go zaatakowali! Ostra reakcja legendy sportu

Donald Trump stracił fortunę na walce Andrzeja Gołoty. Obstawił na jego pieniądze fortunę! Tak wspominał to Andrzej Kostyra

Co za słowa mistrza!

Srebrna medalistka z Paryża zamieściła w mediach społecznościowych krótki film, na którym zaprezentowała swoje bokserskie umiejętności pod wodą.

Julia Szeremeta jak Muhammad Ali: Trenujemy tak od dwóch lat

- Widziałam twój wpis, w którym porównałeś moją fotkę z fotką Jean-Claude'a Van Damme'a (sceny z filmu "Kickboxer", red.), ale to nie było nawiązanie do kogokolwiek. Tak po prostu czasami trenujemy - powiedziała nam Szeremeta. - Tego typu ćwiczenia pod wodą wprowadził Jakub Sawicki, nasz ekspert od przygotowania motorycznego. Robimy to już od dwóch lat. Tak kiedyś trenował Ali, a teraz trenują tak m.in. ukraińscy mistrzowie z Ołeksandrem Usykiem i Wasylem Łomaczenko na czele - dodał Tomasz Dylak, trener kadry seniorek.

Szeremetę w akcji prawdopodobnie zobaczymy w marcu na jednym z turniejów pod egidą World Boxing, czyli federacji, do której niedawno przystąpił Polski Związek Bokserski.

Julia @szeremeta03 trenuje jak Jean-Claude Van Damme w Kickbokserze😃👊 pic.twitter.com/fyLDK29nV4— Rafał Mandes (@MandesR) January 20, 2025