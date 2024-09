Na igrzyskach podważali jej płeć, a tu takie wieści. Jest decyzja ws. kontrowersyjnej rywalki Szeremety

Wokół Lin Yu-Ting wciąż nie milkną kontrowersje związane z jej płcią. Podczas niedawnych igrzysk olimpijskich w Paryżu cały świat dowiedział się o niej i Imane Khelif. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bokserskie (IBA) w zeszłym roku zdyskwalifikowało te pięściarki z mistrzostw świata po przeprowadzeniu testów płci, które wykazały obecność męskiego chromosomu w ich organizmach. Igrzyskami zarządza jednak skonfliktowany z IBA Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który dopuścił Tajwankę i Algierkę do występu. Te zostały w Paryżu mistrzyniami olimpijskimi, co rozpętało prawdziwą burzę. Zarządzający IBA Rosjanin Umar Kremlow nie skorzystał jednak z okazji, by publicznie przedstawić wyniki przeprowadzonych badań. O wszystkim mają rozstrzygnąć testy wykonane przez MKOl podczas igrzysk, ale na ich wyniki trzeba poczekać kilka miesięcy. Mogą one poważnie zamieszać światem olimpijskiego boksu, ale to nie przeszkadza Lin Yu-Ting w snuciu kolejnych planów.

Okazuje się, że rywalka Julii Szeremety z olimpijskiego finału nie przejmuje się zbytnio wynikiem testów. Już planuje kolejny ważny występ, do którego ma dojść pod koniec listopada. W dniach 27-30 listopada w angielskim Sheffield zostanie rozegrany finał Pucharu Świata organizowanego przez World Boxing. Jest to nowa federacja boksu, która w planach ma nawet zastąpić owiane złą sławą IBA. Mistrzyni olimpijska ogłosiła tę wiadomość podczas specjalnej debaty szkoleniowej na Tajwanie.

W ojczyźnie Lin Yu-Ting już wcześniej była popularna, a po powrocie z Paryża stała się prawdziwą gwiazdą. Raz po raz bierze udział w spotkaniach i wydarzeniach, a Tajwańczycy nie biorą w ogóle pod uwagę czarnego scenariusza. Ten może ziścić się już w... listopadzie, bo na wyniki testów płci czeka się około trzech miesięcy. Prawdopodobnie właśnie w listopadzie sprawa płci tajwańskiej pięściarki zostanie wyjaśniona i być może ucierpi na tym planowany występ w finale PŚ World Boxing.