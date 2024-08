Na igrzyskach podważali jej płeć. Nie do wiary, jak wygląda teraz Imane Khelif. Niesamowita metamorfoza pięściarki

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

Imane Khelif przeżyła podobne piekło do Lin Yu-ting, która walczyła w finale igrzysk w Paryżu z Julią Szeremetą. Wokół tych dwóch pięściarek narodziło się wiele kontrowersji odnośnie do ich płci. Na całym świecie podważano ich występ w turnieju kobiet. Khelif i Lin Yu-ting zostały w zeszłym roku zdyskwalifikowane przez Międzynarodową Federację Bokserską (IBA) w trakcie mistrzostw świata. Federacja zarządzana przez Rosjanina Umara Kremlowa i skonfliktowana z MKOl twierdziła, że Algierka i Tajwanka nie przeszły testu płci. Te wyniki zostały jednak podważone, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarzuca IBA bezprawie i brak wiarygodności testów. Obie zawodniczki zostały dopuszczony do igrzysk i zdobyły złote medale, choć okupiły to światową falą hejtu. W ich obronie stawali najbliżsi.

Nie do wiary, jak wygląda teraz Imane Khelif. Co za metamorfoza!

"Ataki na nią są niemoralne i niesprawiedliwe. Imane jako mała dziewczynka uwielbiała sport. Odkąd miała sześć lat, grała w piłkę nożną. Ci krytycy i plotkarze mają na celu jej zdestabilizowanie. Nie chcą, żeby została mistrzynią" - tłumaczył się w światowych mediach ojciec Khelif. Pokazywał dziennikarzom jej zdjęcia z dzieciństwa i akt urodzenia. Sama Algierka też nie wytrzymała po awansie do półfinału.

"Jestem kobietą. To kwestia godności i honoru dla każdej kobiety. To zwycięstwo dla wszystkich kobiet. Wszyscy Arabowie znają mnie od lat. Boksuję w zawodach międzynarodowych od lat. [...] Chcę powiedzieć całemu światu, że jestem kobietą i pozostanę kobietą" - mówiła. Mimo to, nie brakowało hejtu. Teraz, kilka dni po igrzyskach, do sieci trafiło nowe nagranie z Khelif, na którym można jej nie rozpoznać!

Na początku 25-latka stoi przodem do kamery w czarnej koszulce, rękawicach bokserskich i z włosami związanymi do tyłu. Po chwili wyprowadza cios w stronę kamery i wraca na ekran w zupełnie innej odsłonie. Khelif ukazuje się w rozpuszczonych, pofalowanych włosach w pełnym makijażu. Bokserską kreację zastąpił kwiecisty strój i pasujące do niego kolczyki. Nie zabrakło też olimpijskiego złota na szyi. Trzeba przyznać, że Algierka zamknęła tym nagraniem usta swoim krytykom!