Julia Szeremeta w "Super Expressie"! Zadaj pytanie naszej mistrzyni

Julia Szeremeta zachwyciła publiczność podczas igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Niespełna 21-letnia zawodniczka świetnie radziła sobie w kolejnych rundach rywalizacji olimpijskiej, odprawiając z kwitkiem bardziej faworyzowane rywalki. Ostatecznie w finale nie zdołała pokonać Yu-Ting Lin, jednak srebrny medal to także wielki sukces, a do tego Szeremeta podbiła serca kibiców. Po igrzyskach głośno zrobiło się o tym, w jakich warunkach na co dzień mieszka nasza mistrzyni olimpijska. Wielu fanów było szkoda naszej zawodniczki, bo gdyby sięgnęła po złoto (co z naszych reprezentantów w Paryżu udało się tylko Aleksandrze Mirosław), to otrzymałaby nowe mieszkanie. „Super Express” wyszedł z apelem, by także Szeremeta została nagrodzona w ten sposób, a już dzień później deweloper Profbud zapowiedział, że oprócz Mirosław, mieszkania otrzymają także srebrne medalistki IO Paryż 2024: Klaudia Zwolińska, Daria Pikulik i Julia Szeremeta właśnie! Teraz nasza wicemistrzyni olimpijska w boksie udzieli wywiadu Andrzejowi Kostyrze, a wy możecie przesłać nam swoje pytania do niej! Zadawajcie je w komentarzach pod postem na Facebooku oraz na karcie społeczność na kanałach KOstyra SE, Super Express Sport i Super Express w serwisie YouTube. Pytania zadawać można do niedzieli, 18 sierpnia, do godziny 11:00. Premiera wywiadu z Julią Szeremetą tego samego dnia o godzinie 18:00 na kanale KOstyra SE!

i Autor: SE