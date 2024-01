i Autor: Mark Robinson Photography/Matchroom

Szykuje się wojna w ringu!

Kolejny hit w wadze ciężkiej potwierdzony! Anthony Joshua poznał nazwisko najbliższego rywala, kibice są wniebowzięci

Boks zawodowy to przede wszystkim ogromne pieniądze, a nikt tak głęboko nie sięga do kieszeni w ostatnich miesiącach jak Turki Alalshikh. I to właśnie on potwierdził kolejną dużą walkę w wadze ciężkiej, do której dojdzie w Arabii Saudyjskiej. W roli głównej ponownie Anthony Joshua.