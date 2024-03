Kownacki - Meyna o której godzinie walka Kownacki - Meyna KIEDY? Walka Kownacki - Meyna 2.03.2024 GODZINA walki Kownacki - Meyna O KTÓREJ?

Kownacki - Meyna godzina walki Kownacki - Meyna DZISIAJ o której?

Adam Kownacki ostatniego okresu w swojej karierze nie może zaliczyć do udanych. "Baby Face" od blisko pięciu lat czeka na zwycięstwo w ringu. Cztery poprzednie pojedynki zakończyły się jego porażkami, w tym trzykrotnie rywale potrafili pokonywać go przed czasem. Nie jest więc niczym dziwnym, że wróżyło się zakończenie kariery Kownackiego, ale pięściarz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 34-latek z Łomży chce raz jeszcze spróbować rozpędzić swoją karierę, a pierwszym krokiem do tego ma być pojedynek z Kacprem Meyną na gali Rocky Boxing Night 18. Stawką pojedynku jest pas mistrza Polski w wadze ciężkiej, ale więcej do stracenia i tak ma Kownacki, który w przypadku porażki z młodszym od siebie zawodnikiem będzie musiał pożegnać się z marzeniami o wielkim osiągnięciu.

Kownacki - Meyna o której godzinie walka Kownacki - Meyna 2.03.2024 KIEDY?

Meyna nie zamierza się jednak bać bardziej doświadczonego rywala. - Nikogo nie urażając, ale czas na zmianę warty i ja jej dokonam. Jestem półkę wyżej od Adama. On co prawda ma większe doświadczenie, ale technicznie ja będę zdecydowanie lepszy - powiedział aktualny mistrz Polski w rozmowie z "Super Expressem". Wielu ekspertów typuje, że pojedynek zakończy się przez nokaut, więc nie warto mrugać!

Walka Adam Kownacki - Kacper Meyna odbędzie się w sobotę 2 marca na gali Rocky Boxing Night 18. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na kanałach Polsat Sport Fight, Super Polsat oraz platformie Polsat Box Go. Początek gali zaplanowano na godzinę 18:00, a Kownacki z Meyną do ringu powinni wejść około godziny 23:00.