Krzysztof "Diablo" Włodarczyk żegna legendę. Wzruszający wpis, pokazał wspólne zdjęcia

Informację o śmierci dziennikarza przekazała w niedzielę rano jego żona Anna Gaszyńska. "Mimo troskliwej opieki zmarł dzisiaj w szpitalu o godz. 4.30 Marek Gaszyński. Przegrał walkę z chorobą. Kochał muzykę, kochał życie i towarzystwo przyjaciół. Zmarł wspaniały człowiek, mąż, ojciec i dziadek. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Polskiemu Radiu" – napisała. Marek Gaszyński urodził się 14 czerwca 1939 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dziennikarz zaczynał w Rozgłośni Harcerskiej, z którą był związany od 1958 do 1962 r. Później rozpoczął pracę w Polskim Radiu. Przygotowywał audycje muzyczne, był również autorem artykułów poświęconych tej tematyce w prasie codziennej i muzycznej.

Marek Gaszyński był autorem takich hitów jak "Sen o Warszawie", "Nie zadzieraj nosa" czy "Gdzie się podziały tamte prywatki"

W 1964 r. zaczął tworzyć teksty piosenek. Jako pierwszy wymienia się utwór "Czy wiesz", do muzyki Czesława Niemena. Gaszyński był również autorem tekstu jednej z najbardziej znanych piosenek artysty – "Sen o Warszawie", obecnie nieoficjalnego hymnu kibiców Legii Warszawa. Utwory do tekstów Gaszyńskiego śpiewali także inni popularni wykonawcy m.in. Czerwone Gitary ("Nie zadzieraj nosa", "Szukam tamtej wiosny"), Wojciech Gąssowski ("Gdzie się podziały tamte prywatki"), Breakout ("Wołanie przez Dunajec"), Gang Marcela ("Ojciec żył, tak jak chciał") i Halina Frąckowiak ("Za mną nie oglądaj się"). W sumie Gaszyński napisał teksty do ponad 150 piosenek.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk pożegnał Marka Gaszyńskiego

Gaszyńskiego w mediach społecznościowych pożegnało nie tylko wielu znanych polskich artystów, ale także Krzysztof Włodarczyk. "Diablo" wrzucił kilka wspólnych zdjęć z Gaszyńskim, które opatrzył krótkim komentarzem - "Moje prywatne chwile z Markiem. Do zobaczenia, odpoczywaj przy poezji, którą tak kochałeś. Dziękuję, że mogłem Cię poznać".