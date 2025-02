Marcin Najman kompletnie nie zgadza się ze Zbigniewem Raubo. Błyskawiczna reakcja Cesarza

Beterbiev - Bivol 2: Wyniki gali. Bivol wziął rewanż w fenomenalnym stylu. Co za walka!

Marcin Najman to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników federacji freak fightowych w Polsce. "Cesarz" ostatni raz w oktagonie pojawił się 4 października na gali FAME: The Freak, wówczas błyskawicznie rozprawił się ze swoim rywalem Tomaszem Olejnikiem.

"El Testosteron" często udziela się w mediach społecznościowych komentując wydarzenia nie tylko ze świata sportu, ale także z polityki, czy rozrywki. Tym razem Najman odniósł się do słów Zbigniewa Raubo, który pojawił się w programie rapera Winiego, który można w całości zobaczyć na "Youtube". Legendarny trener w prostych słowach wypowiedział się o boksie. - [...] Ale i tak boks jest najmniej kontuzyjną dyscypliną sportów walki - rozpoczął Raubo, na co od razu zareagował prowadzący, który zapytał, czy to nie jest tak, że najwięcej się w boksie się przyjmuje na głowę. Trener błyskawicznie odpowiedział: - Ale kto ci każe na łeb przyjmować?! - krzyknął szkoleniowiec.

Marcin Najman nie zgodził się ze Zbigniewem Raubo. Tak odpowiedział na słowa słynnego trenera

Na odpowiedź Najmana nie trzeba było długo czekać. "Cesarz" za pomocą mediów społecznościowych zareagował na słowa trenera Raubo. - Bzdura. Trenerze z całym szacunkiem opowiada trener w tej kwestii głupoty. Boks to najbardziej niebezpieczny sport walki. Nie da się w boksie nie przyjmować. A ciosy odkładają się niestety bezpowrotnie - można przeczytać na "Instastories" Najmana.