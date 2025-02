Artur Binkowski nagle zaczął grozić dziennikarce. Marcin Najman nie wytrzymał. Zdecydowana reakcja

Artur Binkowski zaczął grozić dziennikarce, ostra reakcja Najmana

8 lutego na gali FAME 24 Artur Binkowski stoczył kolejną walkę. Wrócił po niemal 11 latach przerwy i bez problemu pokonał starszego o 10 lat dziennikarza Tomasza Majewskiego. Było to jego pierwsze zwycięstwo od maja 2007 roku, po którym zapowiadał głośno odejście. Świat freak-fightów rządzi się jednak swoimi prawami i "Binio" szybko znalazł się na celowniku innych zawodników. Wielu z nich zaczęło zaczepiać olimpijczyka z Sydney, a w trakcie rozmowy z kanałem TVreklama prowadząca wywiad postanowiła zapytać Binkowskiego o słowa popularnego "Daro Lwa". To rozsierdziło jej rozmówcę.

- Ale dobra, ty, ale chcesz skończyć ten wywiad?! To mi nie powtarzaj, co ktoś pie***lił głupoty. Dobra? Wiem, że jesteś kobietą, ch**, mogę odejść, nie? Masz szczęście, i taki język będziesz używała do mnie, bo kamera się świeci, to faken ch** - wypalił Binkowski do dziennikarki. Ta była wyraźnie zmieszana, ale w jej obronie stanął m.in. Marcin Najman, który szybko zareagował na całe zajście.

Jeden z największych wrogów "Binia" rozliczył go w mocnych słowach. "Żul z Kanady w stosunku do polskiej kobiety..." - napisał Najman w mediach społecznościowych, dołączając klip ze scysji w trakcie wywiadu. Wymowne były też użyte przez niego emotikony facepalm.

Spięcie Binkowskiego z dziennikarką szybko obiegło internet, a po jej stronie stanął m.in. ekspert od boksu, Michał Koper. "Ale słabe. Przerwałbym tę rozmowę i więcej z nim nie gadał. Miałem taki incydent (choć nie aż taki) 1,5 roku temu. Trzeba się szanować" - napisał pod wpisem Najmana. Ten się z tym zgodził: "Powinna wstać i to zakończyć. Tak jak słusznie zauważyłeś Michał".

Żul z Kanady w stosunku do Polskiej kobiety🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/JfzsQLJouA— Marcin Najman (@MarcinNajman) February 17, 2025