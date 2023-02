Mateusz Borek emocjonalnie pożegnał zmarłego Grzegorza Skrzecza. Tak gwiazdy polskiego sportu opłakują legendarnego trenera

To byłaby historia! Walka o tytuł mistrza Polski wagi ciężkiej w legendarnej amerykańskiej hali?!

Fatalną wiadomość o śmierci Skrzecza przekazał Andrzej Kostyra. On, jak i wielu ludzi polskiego pięściarstwa żegnają teraz pięciokrotnego mistrza Polski w boksie. „Nie żyje wspaniały bokser Grzegorz Skrzecz. Urodził się w Warszawie 25.08.1957. Olimpijczyk z Moskwy, brązowy medalista MS 1982 (Monachium), brąz ME Warna 1983, 5 x mistrz Polski, 3 x drużynowy MP (Gwardia Warszawa). Stoczył 236 walk (204 W, 1 rem, 31 por). Spoczywaj Grzesiu w spokoju” – wyliczył sukcesy i pożegnał w krótkim wpisie na Twitterze Andrzej Kostyra, komentator boksu i dziennikarz „Super Expressu”.

Skrzecz w latach 1979-1982 nie miał sobie równych w kraju. Po raz ostatni mistrzem Polski został w 1984 r. Po karierze zajął się rolami trenera, eksperta telewizyjnego i… aktora. We wszystkich z nich odnajdywał się znakomicie. „Ten uśmiech zapamiętam na zawsze. Niezapomniane studia. Fachowa krytyka i cięty dowcip. To był zaszczyt oglądać jego walki a po karierze z nim pracować w @polsatsport. Grzegorz Skrzecz. R.I.P – napisał Mateusz Borek.

Skrzecza na swoim koncie na Twitterze pożegnał też Andrzej Wasilewski, uznany promotor bokserski. „Nie żyje Grzegorz Skrzecz, wielki sportowiec, Olimpijczyk, medalista mistrz świata, mistrz Europy wielokrotny mistrz Polski w czasach kiedy był to naprawdę sukces! Jeden z tych sławnych pięściarzy, których walki widziałem na żywo i które doskonale będę pamiętał do końca życia. Strasznie mi smutno” – napisał.

– To nie jest wiek na umieranie, odszedł zdecydowanie za wcześnie. Z Grześkiem wiąże się wiele moich wspomnień, począwszy od mojej kariery w kick-boxingu, przez boks amatorski i wspólne sparingi. Był to człowiek, który żył boksem, zawsze był mega serdeczny. Nie byliśmy może przyjaciółmi, ale miałem z nim świetne relacje. On miał złote serce – powiedział nam na gorąco Przemysław Saleta, były mistrz Europy w boksie.

Ten uśmiech zapamiętam na zawsze. Niezapomniane studia. Fachowa krytyka i cięty dowcip. To był zaszczyt ogladać jego walki a po karierze z nim pracować w @polsatsport Grzegorz Skrzecz. R.I.P. pic.twitter.com/6hwlZz2474— Mateusz Borek (@BorekMati) February 15, 2023