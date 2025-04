To będzie już 24. gala pod szyldem MB Boxing Night. Tym razem Mateusz Borek zaprasza kibiców do Opoczna, a ogłoszona właśnie walka wieczoru powinna ściągnąć fanów na trybuny. W daniu głównym Przemysław Runowski zmierzy się z Lukasem Dekysem, a panowie rywalizować będą o tytuł międzynarodowego mistrza Polski w wadze półśredniej oraz pas WBC Baltic.

Runowski - Dekys w walce wieczoru gali MB Boxing Night 24 w Opocznie

Dekys to prawdziwy kat Polaków - walczył z naszymi rodakami siedem razy i wszystkie te pojedynki wygrał. Czech okazał się lepszy od Kamila Młodzińskiego, Michała Leśniaka, Damiana Kiwiora, Michała Syrowatki, Piotra Bisa, Aleksandra Jasiewicza oraz Denisa Mądrego. W sumie Dekys na zawodowych ringach stoczył 15 walk, z czego w czterech zwyciężał przed czasem.

Z kolei bilans Runowskiego to 22 wygrane, trzy porażki i jeden remis. Polak w ostatnim pojedynku we wrześniu zeszłego roku zmierzył się w Dublinie z Callumem Walshem i przegrał ze wschodzącą gwiazdą wagi junior średniej przed czasem w 2. rundzie.

"To będzie polska karta. Zresztą Dekys chce wyjść także pod dwiema flagami. Dla Przemka to szansa na powrót do większej gry" - napisał Borek na platformie "X".

MB BOXING NIGHT 24 🚨 24 MAJA W OPOCZNIE 👊WALKA O PASY: WBC BALTIC I MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWO POLSKI🇵🇱 RUNOWSKI 🆚 DEKYS 🇨🇿W ROZPISCE TAKŻE: PIOTR STĘPIEŃ 🇵🇱 W WALCE O MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWO POLSKI🗓️ 24 MAJA🏟️ OPOCZNO🎫 BILETY W PRZYSZŁYM TYGODNIU NA @eBiletPL pic.twitter.com/Q0tIEv7Y9w— MB PROMOTIONS (@promotions_mb) April 8, 2025