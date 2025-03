Mateusz Borek prosto z mostu o potencjalnym odejściu Mariusza Pudzianowskiego z KSW i przejściu do Fame. Szczere słowa dziennikarza

Z zakulisowych informacji wynika, że szefowie KSW robią dużo, by zatrzymać w swoich szeregach Pudzianowskiego, ale podobno pieniądze zaproponowane byłemu siłaczowi są tak kosmiczne, że przebicie propozycji Fame może być po prostu niemożliwe.

Bez względu na to, jak zakończy się ta saga, Mateusz Borek o Pudzianowskim wypowiada się w samych superlatywach. Znany dziennikarz i promotor bokserskie nie ma żadnych wątpliwości, że "Pudzian" jest jedną z najważniejszych osób w historii polskiego MMA.

Mateusz Borek o Mariuszu Pudzianowskim: On był takim game changerem w polskim MMA

- Fame szuka takich niekonwencjonalnych rozwiązań, szuka nowych ludzi do organizacji. Na pewno są w stanie zapłacić Mariuszowi Pudzianowskiemu duże pieniądze. Przez szacunek do federacji KSW, z którą współpracuję tyle lat i do Mariusza nie chcę tego oceniać, ale mogę powiedzieć, że po prostu Mariusz Pudzianowski zrobił dla polskiego MMA tyle, że może teraz robić co mu się podoba. Myślę, że on był takim game changerem w polskim MMA. On przeprowadził MMA na zupełnie inny poziom. MMA stało się jakimś wielkim wydarzeniem społecznym, stało się czymś, co zaczęło być rozpoznawalne dla wszystkich. Mariusz przyszedł do polskiego MMA na swoich zasadach walką z Marcinem Najmanem i ma pełne prawo pełne odejść także na swoich zasadach, tam gdzie chce, tak jak chce, walcząc z kim chce - powiedział nam Borek.