Tyle ma zarobić Mariusz Pudzianowski za walkę w FAME. Szokująca kwota leży na stole! Trudno mu się dziwić

Mariusz Pudzianowski zjechany od góry do dołu! Wyzywają go od najgorszych po plotkach o przejściu do FAME MMA. Fani się zawiedli

Gala FAME 25 zbliża się wielkimi krokami. Nie są jeszcze znani bohaterowie tego wydarzenia, które zaplanowane jest na 5 kwietnia w Częstochowie, jednak nie brakuje głosów, kto może się pojawić tego dnia w oktagonie. Włodarze federacji freak fightowej robią wszystko, aby to była wyjątkowa impreza, co więcej cały czas mówi się o transferze Mariusza Pudzianowskiego z KSW. Dla wielu kibiców jest to niezrozumiany ruch, ponieważ w przeszłości jednoznacznie wypowiadał się w tej kwestii.

- Mam propozycje na walki od KSW, i też od innych federacji, ale tego nie chcę. Powiedziałem, że zacząłem z KSW i przypuszczalnie z nimi skończę, jestem lojalny - przekazał w rozmowie ze "Sport.pl" kilka miesięcy temu Pudzianowski.

Jeszcze na początku lutego Martin Lewandowski w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedział się w sprawie "Pudziana". - "Pudzian" wrócił do treningów i zaczął układać wszystkie tematy sportowe. Czeka na propozycję walki. Jest plan, by pojawił się w tym roku w KSW dwukrotnie - zaznaczył włodarz.

Aktualnie sytuacja może się nieco zmienić, ponieważ FAME miał wejść na wyżyny i zaproponować Pudzianowskiemu co najmniej dwukrotność tego, co otrzymywał w KSW za walkę przekazał portal "Sport.pl". Jeśli transfer dojdzie do skutku to były strongman w federacji freak fightów może skasować ponad milion złotych!