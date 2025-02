Mariusz Pudzianowski zjechany od góry do dołu! Wyzywają go od najgorszych do plotkach o przejściu do FAME MMA. Fani się zawiedli

Mariusz Pudzianowski jedną nogą w FAME MMA?! Sensacyjne doniesienia rozwścieczyły kibiców

Jeszcze niedawno Martin Lewandowski, jeden z szefów federacji KSW zapewniał, że jest w stałym kontakcie z byłym siłaczem i ten niebawem, bo jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku miałby zmierzyć się najpewniej z Eddim Hallem, a docelowo stoczyć aż dwa pojedynki w roku. Teraz jednak internauci wyczekują potwierdzenia zatrudnienia Pudzianowskiego przez federację FAME, bowiem Artur Mazur w rozmowie z Wojsławem Rysiewskim, na kanale "Klatka po klatce" podzielił się plotkami ze środowiska mówiącymi o tym, że "Dominator" ma być bohaterem pojedynku 2 vs. 1. Te doniesienia bardzo nie spodobały się fanom byłego siłacza, którzy postanowili dać upust swoim emocjom i napisać Pudzianowskiemu wprost, co myślą o jego ewentualnej decyzji dołączenia do freak fightowej organizacji. Nie były to najmilsze słowa, jakie mógł przeczytać "Pudzian".

- Zawsze byłeś wzorem człowieka godnego do naśladowania. Ale sprzedałeś się jak zwykła dzi..a. Dosypali ci czegoś że się zgodziłeś? Jednak to co gadają jest prawda ZŁOTOWA z ciebie okrutna i tyle. Teraz taplaj się w tym BAGNIE... - wyrzucił z siebie pod ostatnim postem Pudziana jeden z internautów.

- Panie Mariuszu czy to prawda ze będzie walka z tymi dwoma młodymi degeneratami ? Jeżeli to prawda to moim zdaniem nawet jak to są duże pieniądze to za żadne pieniądze nie odkupi Pan tego co może stracić dając rozgłos tej patologi... - dodała pewna kobieta dzieląc się przemyśleniami.

- Mam nadzieję że to co piszą niektórzy o starcie pana w federacji Fame MMA to jest jakiś żart. Wiem że pieniądze są dobre ale gdzie honor - dopytywał kolejny z fanów strongmana.

i Autor: Facebook Mariusz Pudzianowski screen Mariusz Pudzianowski krytykowany przez internautów

Mariusz Pudzianowski wielokrotnie był pytany w przeszłości o swój ewentualny angaż we freak fightowej organizacji i w ostatnim czasie wskazywał, że nie ma nic przeciwko sportowej stronie tych wydarzeń, jednak nie jest fanem przepychanek słownych oraz zachowania niektórych zawodników. Według plotek Pudzianowski miałby się zmierzyć z walce 2 vs. 1 z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem.