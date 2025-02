Szef KSW przerwał milczenie w sprawie Pudzianowskiego! Klamka zapadała. Fani czekali na te informacje od dawna

Martin Lewandowski ujawnił, co z Mariuszem Pudzianowskim! Szef KSW wprost poinformował o jego przyszłości

Od czasu ostatniej walki Mariusza Pudzianowskiego dla federacji KSW minęło już ponad 1,5 roku. Po przegranej z Arturem Szpilką na XTB KSW Colosseum 2, "Dominator" miał zameldować się w klatce przy okazji jubileuszowej, setnej gali KSW. Na chwilę przed wydarzeniem ciało byłego strongmana odmówiło jednak posłuszeństwa, zmagając się z przetrenowaniem, a on sam nie mógł wykonywać dłuższych treningów, przez co był nawet wyganiany z sali. Obecnie regularnie trenuje on pod czujnym okiem trenerów, którzy nie dają mu okazji do przetrenowania, aby zachować jego ciało w odpowiedniej formie i kondycji. Okazuje się, że przynosi to oczekiwane efekty, bo zgodnie ze słowami Martina Lewandowskiego, już niebawem ma on stoczyć swoją kolejną walkę dla organizacji.

- Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Mario wrócił nie tylko do aktywności w mediach społecznościowych, ale też rzeczywiście do aktywności sportowej. Zaczął ćwiczyć, układać wszystkie swoje sportowe kwestie z trenerami, klubami itd. Wszedł w pełen gaz, czeka na propozycję walki. - wyznał Martin Lewandowski w rozmowie z "TVP Sport".

Szef organizacji KSW dodał również, że jeśli wszystko ułoży się zgodnie z założeniami, to Pudzianowski ma pojawić się w klatce jeszcze przed końcem pierwszego półrocza 2025. - Taki jest plan - dwa razy do roku - dodał.

Zapytany o Eddiego Halla, z którym najczęściej zestawiany jest obecnie Pudzianowski, szef KSW roześmiał się głośno dodając, że często wymienia z nim obecnie wiadomości i tłumacząc, że na obecnym etapie jest to najpewniej plan A na dalszą karierę "Pudziana".