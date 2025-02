Wiadomość od Mameda Khalidova nadeszła nagle! Musiał powiedzieć to fanom niezwłocznie. Aż łza kręci się w oku

Wydało się, co Michał Pasternak powiedział tuż po nokaucie na FAME 24. Wszystko jest na wideo

Olbrzymia część fanów federacji KSW oraz sportów walki w Polsce nie wyobraża sobie dyscypliny bez udziału Mameda Khalidova, który jest prawdziwą ikoną i legendą MMA w naszym kraju. Po ostatniej wygranej z Adrianem Bartosińskim zapowiedział on długą przerwę tłumacząc, że w tym czasie chce nie tylko odpocząć, ale również zastanowić się nad tym, co zrobić ze swoją karierą i podjąć decyzję o tym, czy powinien jeszcze walczyć. Już jakiś czas temu Martin Lewandowski wskazywał, że odbyły się pierwsze rozmowy na linii Khalidov - Wojsław Rysiewski na temat ewentualnego powrotu i teraz sam zainteresowany postanowił podgrzać nieco atmosferę, publikując niespodziewanie post w mediach społecznościowych, w którym krótko zwrócił się do swoich kibiców.

- To dzięki Wam dalej mi się chce🫶🥊 - napisał w jednym zdaniem Mamed na Instagramie, dodając do tego nagranie zza kulis ostatniej gali, na którym słychać również zapowiadającego go "Kastę" oraz jego ikoniczną muzykę na wejście.

Niespodziewany wpis Khalidova szybko zaczął cieszyć się coraz większą popularnością, przyciągając uwagę kolejnych osób z branży oraz kibiców, dla których jest to jasny dowód na to, że przyjdzie nam po raz kolejny zobaczyć Mameda w klatce organizacji KSW.

- To dzięki tobie dalej nam się chce oglądać tę sztukę - napisał w odpowiedzi do Khalidova jeden z fanów.

Zanim jednak najwierniejsi fani znów będą mogli podziwiać swojego idola w oktagonie, z pewnością przyjdzie nam trochę poczekać. Już w niedawnej rozmowie z "WP Sportowe Fakty" Martin Lewandowski wspominał, że ewentualny powrót Khalidova - o ile do niego oczywiście dojdzie, z pewnością może odbyć się w końcówce 2025 roku.

W lipcu Mamed Khalidov skończy 45 lat i od 2019 roku przyzwyczaja swoich fanów do tego, że toczy jedną walkę rocznie, przeważnie w ostatnich tygodniach roku. Wyjątkiem była gala XTB Colosseum 2, która odbyła się na PGE Narodowym w czerwcu 2023 roku.