Szef KSW wygadał się, co z Mamedem Khalidovem! Władze organizacji już o tym wiedzą. Ważne informacje o legendzie

Pomimo tego, że Mamed Khalidov wciąż jest jedną z najważniejszych postaci w szeregach federacji KSW, legendarny zawodnik już od jakiegoś czasu przyzwyczaja swoich fanów do tego, że niebawem może on oficjalnie zakończyć swoją sportową karierę. Wygrana z Adrianem Bartosińskim podczas niedawnej, jubileuszowej gali XTB KSW 100 tego nie zmieniła i niedługo po wygranej Khalidov ogłosił, że chce obecnie zrobić sobie przerwę i nie potrafi ocenić, ile będzie ona właściwie trwała, ani czy w ogóle w przyszłości wejdzie jeszcze do oktagonu. Nazwisko legendarnego zawodnika KSW wciąż jednak wywołuje ogromne emocje i tematu tego nie mogło zabraknąć także w ostatniej rozmowie Martina Lewandowskiego, która pojawiła się na kanale "Klatka po klatce" na YouTube, po gali XTB KSW 101. Jeden z szefów organizacji przyznał, że chociaż osobiście nie rozmawiał z Khalidovem o jego powrocie, to dyrektor sportowy organizacji już tak. Padła nawet wstępna data ewentualnego powrotu.

- Powiem szczerze, rozmawialiśmy w innych tematach, nie rozmawiałem o kwestiach zawodowych z Mamedem, ale wiem - no bo gdzieś tam rozmawiał z Wojsławem, że prawdopodobnie jak wróci, to wróci na koniec roku - wyznał Martin Lewandowski pytany o Khalidova przez Artura Mazura.

Ze słów jednego ze współwłaścicieli KSW wynika więc jasno, że przerwa Mameda Khalidova może potrwać okrągły rok od momentu jego walki z Bartosińskim. Nadal są to jednak rozmowy na wczesnym etapie i kolejne miesiące w życiu Khalidova mogą zmienić jego decyzję, doprowadzając do końca jego kariery. Podanie jednak w rozmowie z organizacją dość precyzyjnego terminu może oznaczać, że Mamed ma już w głowie kolejną walkę i będzie chciał po raz kolejny pojawić się w klatce.

Ostatnia wygrana Khalidova była jego trzecim zwycięstwem w MMA z rzędu po tym, jak pokonał on Mariusza Pudzianowskiego i Scotta Askhama. W lutym 2024 roku musiał jednak zrobić sobie dłuższą przerwę spowodowaną kontuzją ręki, której nabawił się w starciu z Tomaszem Adamkiem na specjalnej gali XTB KSW EPIC. Obecny bilans Mameda Khalidova w MMA to 38-8-2.