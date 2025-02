Mariusz Pudzianowski nie wytrzymał! Tego było już za wiele, nie patyczkował się. Nie mógł puścić tego płazem

Wydało się, co Michał Pasternak powiedział tuż po nokaucie na FAME 24. Wszystko jest na wideo

Pokochali ją fani boksu, chce podbić KSW. Zabójczo piękna Laura Grzyb wchodzi do klatki z jasnym celem

Wiadomość od Mameda Khalidova nadeszła nagle! Musiał powiedzieć to fanom niezwłocznie. Aż łza kręci się w oku

Mariusz Pudzianowski przyzwyczaił już swoich fanów do tego, że jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, co rusz publikując kolejne posty, zdjęcia i nagrania zarówno z treningów, jak i swojej pracy. Wraz z ogromną ilością wpisów, na profilu "Pudziana" pojawia się oczywiście masa komentarzy, a internauci ochoczo debatują nad tym, co dzieje się u gwiazdora KSW. Niektórzy jednak mocno przekraczają granicę dobrego smaku, kolokwialnie rzecz ujmując - bezpardonowo wchodząc w życie prywatne byłego siłacza. Tak było i tym razem, ale mężczyzna komentujący post Pudzianowskiego szybko otrzymał ripostę od samego zainteresowanego, który nie miał zamiaru puszczać tego płazem.

Wiadomość od Mameda Khalidova nadeszła nagle! Musiał powiedzieć to fanom niezwłocznie. Aż łza kręci się w oku

Zobaczcie, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, klikając w galerię zdjęć poniżej!

- Woli się pomacać na ringu z chłopcami niż w łóżku z laskami, ale jego wybór nie on pierwszy... - napisał drwiąco mężczyzna pod postem Pudzianowskiego z sali treningowej i dodając emotikony płaczące ze śmiechu.

Komentarz internauty pod wpisem na Facebooku byłego siłacza szybko wzbudził zainteresowanie, zbierając kolejne reakcje oraz odpowiedzi. Jedną z nich postanowił opublikować sam "Dominator", czym z pewnością zaskoczył mężczyznę.

- Ty mi się podobasz i chętnie bym cię... Tylko ja aktywny, a mi oporu nie postawisz oj nie - wypalił w odpowiedzi Pudzianowski.

Odpowiedź gwiazdora KSW szybko zyskała kilkaset polubień i reakcji, a internautom spodobał się sposób, w jakim ten poradził sobie z niepochlebną opinią. To kolejny przykład, kiedy Mariusz Pudzianowski nie daje sobie kaszę dmuchać i konfrontuje się z internautami w mediach społecznościowych.