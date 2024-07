Mateusz Borek zdradził kulisy przed walką Adamek - Don Kasjo. Znany dziennikarz musiał o tym powiedzieć, jasne zasady

Tomasz Adamek wrócił ze sportowej emerytury, aby spróbować swoich sił w boksie z różnymi przeciwnikami. Pierwszym z nich był legendarny zawodnik polskiego MMA - Mamed Khalidov. "Góral" przyjął wyzwanie w federacji KSW, ale na zasadach boksu. Lepszy okazał się 47-latek, walka zakończyła się przez kontuzję swojego rywala. W kolejnej walce Adamek wystąpił już we freakowej federacji - FAME MMA. Pięściarz zmierzył się w tej samej formule z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. W tym pojedynku górą był także "Góral", którego ręka została wzniesiona po jednogłośnej decyzji sędziów.

FAME MMA rozbiło bank i 31 sierpnia kolejna gala odbędzie się na PGE Narodowym, a rywalem Adamka będzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który będzie nie lada wyzwaniem dla byłego mistrza.

Mateusz Borek w "Hejt Parku" został zapytany o kulisy rozmów przed walką Adamka z Don Kasjo. Znany dziennikarz wypalił o tym wprost. - Kasjusz chciał, żeby był limit wagowy, jak najniższy, ponieważ Tomek najmniej się zgodził z Mamedem 99 kg, bo z Bandurą ważył 102- 103 kg. Szczerze mówiąc my optowaliśmy za dłuższą walką to znaczy my chcieliśmy walkę na osiem rund. Potem z racji tego, że nazwa tej gali jest Ultimate i była taka koncepcja u właścicieli federacji, żeby wszystko było nietypowe. Zaproponowano nam formułę, że zaczynamy od pierwszego gongu, ale nie ma podziału na rundy tylko do końca. Tomek się zgodził [...] To też nie przeszło, potem zaproponowaliśmy 5 lub 6 rund, gdzie ostatnia jest trochę na zasadach Gromdy, czyli żeby nie było końca. Na to nie było zgody. Kasjo chciał trzy rundy, my chcieliśmy trochę dłużej, finalnie zgodził się na 4 rundy i żadnej więcej - podsumował Borek.