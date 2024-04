Nie żyje trzykrotny mistrz świata w boksie. Zmarł nagle, okoliczności jego śmierci wciąż są badane

Nie żyje były mistrz świata dwóch kategorii wagowych

Dingaan Thobela urodził się w 24 września 1966 roku w Soweto w RPA. Od nazwy miejsca urodzenia wziął się także jego przydomek „Róża Soweto”. Swój pierwszy pojedynek w boksie zawodowym stoczył tuż przed 20. urodzinami i przez lata był niepokonany – zanotował serię 29 walk bez porażki (28 zwyciężył, raz zremisował). W trakcie tej serii miała miejsce jedna z najważniejszych walk w jego karierze – w 1990 roku zdobył pas mistrza świata WBO wagi lekkiej, który obronił dwukrotnie. W 1993 roku przegrał po raz pierwszy, ulegając Tony'emu Lopezowi w walce o pas WBA wagi lekkiej, ale w rewanżu Thobela okazał się lepszy i uzyskał swój drugi w karierze tytuł. Na następny musiał poczekać kilka ładnych lat.

Po zdobyciu pasa WBA Thobela zanotował serię trzech porażek i w kolejnych latach „Róża Soweto” zaczęła piąć się w górę, jeśli chodzi o kategorie wagowe – dwa razy próbował zdobyć pas mistrzowski wagi średniej, ale to mu się nie udało. Później mierzył jeszcze wyżej, bo o pas kategorii superśredniej i 2000 roku zdobył go wygrywając z mistrzem świata WBO Glennem Catleyem. Jest to o tyle zaskakujące, że rzadko zdarza się, aby zawodnik zdobywał pasy mistrzowskie w tak różnych od siebie kategoriach wagowych. Łącznie w karierze stoczył on 56 walk, z których 40 wygrał 14 przegrał a 2 zremisował. Karierę zakończył w 2006 roku po aż siedmiu porażkach z rzędu.

Tajemnicze okoliczności śmierci Thobeli

Jak informuje „The Sun” powodem śmierci „Róży Soweto” była choroba, jednak nie podano w tej chwili więcej informacji. Wiadomo, że już w piątek z powodu złego stanu zdrowia nie pojawił się na sympozjum, na którym miał być gościem. Później przestał odbierać telefony i odpowiadać na wiadomości od rodziny i przyjaciół. Bliscy 57-latka udali się do jego domu w Johannesburgu, ale gdy weszli do środka Thobela już nie żył. Niedługo później na miejscu pojawiły się wezwane służby, które badają dokładne okoliczności śmierci byłego mistrza świata w dwóch kategoriach.