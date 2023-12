Nieprawdopodobny wyczyn polskiego pięściarza! Sięgnął po mistrzostwo świata i przeszedł do historii

Artur Szpilka dobił znokautowanego Popka. Potężny cios wymierzony w rapera, naprawdę to o nim powiedział. Brutalna ocena

Zmasakrowana twarz gwiazdy GROMDY po gali. To była krwawa rzeźnia! Twarz boli od samego patrzenia

W ostatnich latach fani polskiego boksu mogą tylko wspominać czasy Andrzeja Gołoty, Dariusza Michalczewskiego czy Tomasza Adamka, gdy ci toczyli walki z największymi zawodnikami w swoich kategoriach wagowych i, w przypadku „Tigera” i „Górala”, sięgali po pasy mistrzowskie w zawodowym boksie. Sukcesów nie mamy wiele także w boksie amatorskim czy olimpijskim. Wspomniany już gołota sięgał po brąz olimpijski w Seulu w 1988 roku, a cztery lata później Wojciech Bartnik powtórzył ten sukces w Barcelonie. Przez te wszystkie lata nie doczekaliśmy się natomiast mistrza świata w boksie kadetów – aż do teraz, gdy sukces ten osiągnął Fabian Urbański, zawodnik klubu Skorpion Szczecin.

Wielki sukces polskiego boksu. Nawet Gołota tego nie dokonał

16-letni Fabian Urbański jest pierwszym w historii polski zawodnikiem, który sięgnął po mistrzostwo świata kadetów (do lat 16) w boksie. Na zawodach w Erywaniu Polak, walczący w kategorii do 70 kilogramów, po drodze do złota pokonał pięciu zawodników: Zhassulana Berdaly'ego (Kazachstan), Andreja Matskevicha (Białoruś), Ahmeda Kocima (Albania), Festima Nimaniego (Niemcy) i w finale Samvela Siramargyana (Armenia). Warto zauważyć, że takim sukcesem nie może pochwalić się nawet sam Andrzej Gołota, który w 1985 roku został wicemistrzem świata juniorów w wadze ciężkiej.

W Erywaniu oprócz Urbańskiego medale zdobyli także: Zuzanna Gołębiewska (RUSHH Kielce), Oskar Grodzicki (Kujawia Boks Włocławek) i Igor Soczówka (Skorpion Szczecin) – cała trójka sięgnęła po brąz.

Łukasz Różański szczerze o zarobkach za walkę o MŚ: Do poprzednich walk dokładałem! To największa gaża | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.