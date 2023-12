O której godzinie Wilder - Parker? Walka Wilder - Parker O KTÓREJ boks Wilder - Parker GODZINA, DATA

To byłaby historia!

Deontay Wilder wraca na ring! Już 23 grudnia były mistrz świata stoczy kolejną walkę, a tym razem jego rywalem będzie jeden z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej - Joseph Parker. Dla Amerykanina będzie to powrót po ponad rocznej przerwie - ostatni raz walczył w październiku zeszłego roku, gdy znokautował Roberta Heleniusa. Teraz Wilder ma szansę, by przypomnieć o sobie wszystkim i wrócić do mistrzowskiego obiegu. Parker nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry, bo sam również myśli o mistrzowskiej walce. Zwycięstwo z "Bronze Bomberem" z pewnością wybiłoby jego notowania, a na szali pojedynku w Rijadzie są międzynarodowe pasy WBC i WBO w posiadaniu Nowozelandczyka.

Walka Wildera z Parkerem spokojnie mogłaby być main eventem gali boksu, ale nie w Rijadzie. Organizatorzy postarali się o wyjątkową kartę walk, a tego wieczoru w ringu pojawią się największe postaci światowego boksu. Poza Wilderem i Parkerem będą to m.in.: Anthony Joshua, Otto Wallin, Daniel Dubois, Jai Opetaia i Dmitrij Biwoł. Emocji między linami z pewnością nie zabraknie, a elektryzująca gala rozpocznie się już o 17:00.

Walka Deontay Wilder - Joseph Parker na gali boksu w Rijadzie odbędzie się w sobotę, 23 grudnia. Początek całego wydarzenia zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego. Wilder i Parker zmierzą się w co-main evencie, który powinien rozpocząć się ok. 23:30.