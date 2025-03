Piękna gwiazda programu TVN błyszczała na imprezie Mateusza Borka. Niedawno powiększyła sobie biust

Eliza Milewska była jedną z uczestniczek piątej edycji programu Hotelu Paradise. Stworzyła w nim mocną parę z Jeremiahem "Jayem" Dąbrowskim i choć nie wygrali, to zyskali sporą popularność. Po telewizyjnej przygodzie Milewska i Dąbrowski pozostali w związku, ale kilka miesięcy temu rozstali się.

Milewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i to właśnie tam jakiś czas temu zdradziła, że powiększyła sobie biust.

Eliza Milewska z Hotelu Paradise na gali boksu Mateusza Borka

"Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad tym, ponieważ chciałam powiększyć biust o dosłownie jeden rozmiar. Przez prawie dwa lata zmagałam się z myślami, czy warto, czy nie. Z jednej strony byłam bardzo zadowolona z moich naturalnych piersi i nie wiedziałam, czy warto poddawać się operacji dla takiej różnicy, z drugiej strony wiedziałam, że nawet minimalna zmiana sprawi, że poczuję się lepiej. Jakie miałam oczekiwania co do efektu? Moim głównym warunkiem było to, żeby piersi wyglądały bardzo naturalnie i pasowały do mojej sylwetki. Bardzo chciałam uniknąć dużych, przerysowanych i wyglądających na sztuczne, dlatego to był także powód, dla którego tak długo bałam się podjąć decyzję o operacji. W skrócie: moje oczekiwania to ultra naturalny efekt" - napisała na Instagramie.

Milewska w piątek pojawiła się w Legnicy i była jedną z ring girl podczas oficjalnego ważenia przed sobotnią galą MB Boxing Night 23 organizowaną przez Mateusza Borka. W galerii poniżej możecie zobaczyć jak się zaprezentowała!