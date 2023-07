i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Ołeksandr Usyk

To będzie święto boksu

Pierwsze słowa Usyka po ogłoszeniu jego walki w Polsce! Mówi o wspólnej ukraińsko-polskiej przyjaźni

To będzie święto boksu w Polsce. 26 sierpnia na stadionie we Wrocławiu Ołeksandr Usyk skrzyżuje rękawice z Danielem Dubois, a stawką pojedynku będą trzy mistrzowskie pasy należące do Ukraińca. Usyk zabrał głos tuż po ogłoszeniu tego starcia.