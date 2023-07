Oficjalnie! Największa walka na polskiej ziemi w historii! Usyk - Dubois we Wrocławiu

Pierwsze plotki o walce Usyka w Polsce pojawiły się kilka dni przed starciem Łukasza Różańskiego z Alenem Babiciem o pas mistrza świata wagi bridger. Już wtedy promotor Andrzej Wasilewski dawał dziennikarzom do zrozumienia, że szansa na pojedynek Ukraińca nad Wisłą jest bardzo duża.

Usyk - Dubois 26 sierpnia we Wrocławiu

Kilkanaście dni później do Warszawy przyjechał promotor Usyka Aleksander Krasjuk, a później stolicę odwiedził sam mistrz świata. Czempion trzech federacji królewskiej dywizji udzielił wtedy "Super Expressowi" bardzo ciekawego wywiadu. W czwartek grupa KnockOut Promotions oficjalnie ogłosiła, że do batalii Usyka z Dubois dojdzie 26 sierpnia na stadionie we Wrocławiu. Za organizację wydarzenia odpowiada grupa K2 Promotions we współpracy właśnie z grupą Wasilewskiego oraz Skill Challenge Promotions.

Druga walka o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w Polsce

To będzie druga walka o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w Polsce. 12 lat temu na tym samym stadionie we Wrocławiu Witalij Kliczko pokonał Tomasza Adamka. Wtedy jednak w stawce był "tylko" pas federacji WBC. Teraz też będą polskie akcenty. 26 sierpnia w ringu mają się zaprezentować m.in. Rafał Wołczecki oraz mający nasze obywatelstwo Fiodor Czerkaszyn.