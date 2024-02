i Autor: GROMDA/ Materiały prasowe Popek, GROMDA 15

Po wyrzuceniu Popka GROMDA ruszyła z kopyta! Wielkie nazwisko w szeregach federacji, pokazali gwiazdora FAME MMA

Waldemar Kowalski 15:50

Federacja GROMDA, która szykuje się do kolejnej gali - oznaczonej numerem 16 do promocji swoich wydarzeń chętnie zatrudnia duże nazwiska. Taką funkcję przez pewien czas pełnił również Paweł "Popek" Mikołajuw, który jednak został wyrzucony z federacji po ostatniej aferze ze swoim udziałem. Do promocji gali GROMDA 16 włączył się inny influencer, mocno związany z FAME MMA Patryk "Bandura" Bandurski.