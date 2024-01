GROMDA z brutalnym oświadczeniem w sprawie afery z Popkiem. Nie było litości, stanowcze działanie

Popek znany jest nie tylko ze sceny muzycznej, ale również z występów w wielu federacjach mieszanych sztuk walki. Paweł Mikołajuw stoczył sporo walk i między innymi tak zdobywał swoją popularność. Nie brakowało również skandali z jego udziałem, ale żadnego z dotychczasowych wydarzeń nie można porównać do tego, co w niedzielę 28 stycznia ujawnił "Psychotrop". Jak wynika z nagrań, które posiada, Popek miał dokonywać samozaspokojenia nad psem i bić go przyrodzeniem po pysku.

GROMDA reaguje na obrzydliwe zachowanie Popka

Sprawa wywołała w Internecie wielkie oburzenie i na Popka spadła lawina krytyki, a niewykluczone, że wszystkim zainteresuje się prokuratura. Obojętna na aferę nie została GROMDA, federacja, z którą Popek był związany od pewnego czasu i dla której ostatnio walczył. Na mediach społecznościowych federacji pojawił się krótki wpis, który głosił jasno -Popka nie będzie już w federacji. Głos w tej sprawie zabrał właściciel federacji, Mariusz Grabowski, który nagrał wideo na kanał FANSPORTU TV.

- Nigdy nie powinny mieć takie rzeczy miejsca. Bo to zachowanie, które widzieliśmy na filmikach, jest karygodne, po prostu, my to potępiamy. (...) Popek już przestał być w Gromdzie. W Gromdzie są zasady i nie będzie innych - powiedział Mariusz Grabowski na nagraniu.