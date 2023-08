Sensacyjne informacje w sprawie transmisji walki Usyka we Wrocławiu! Gali nie pokaże żadna z polskich telewizji, kibice w szoku

To, co przydarzyło się Arturowi Szpilce powinno być dla wielu przestrogą! Gwiazdor KSW nie mógł uwierzyć w informacje, jakie otrzymał

To będzie druga walka o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w Polsce - w 2011 roku Tomasz Adamek zmierzył się z Witalijem Kliczko, ale wtedy w stawce był tylko jeden pas federacji WBC. Teraz Usyk wniesie do ringu aż trzy tytuły IBF, WBA i WBO. We wtorek poznaliśmy szczegóły transmisji tej gali, które mówiąc delikatnie są mocno zaskakujące. Okazuje się, że tak historycznego wydarzenia nie pokaże żadna ogólnodostępna telewizja w Polsce, a... serwis streamingowy Megogo. Jeśli usłyszeliście o nim pierwszy raz w życiu, to nie martwcie się, nie jesteście jedyni!

Walka Usyk - Dubois w Polsce tylko w serwisie Megogo

"Walkę będzie można obejrzeć w wysokiej jakości na żywo na stronie internetowej oraz na Smart TV, urządzeniach mobilnych i konsolach do gier. Walka będzie również dostępna do obejrzenia w nagraniu. MEGOGO to międzynarodowy serwis streamingowy, który oferuje szeroką gamę kanałów TV, w tym kanały sportowe, filmy i seriale, a także inne rodzaje treści dla całej rodziny. MEGOGO jest zakontraktowane przez K2 Promotions od 2020 roku, w tym jako oficjalny nadawca walk Ołeksandra Usyka w 2021 i 2022 roku na Ukrainie. Dla przypomnienia, MEGOGO jest międzynarodowym serwisem założonym w 2011 roku w Kijowie. W Polsce użytkownicy mają dostęp do MEGOGO za pośrednictwem polskiej spółki prawnej - MEGOGO.PL Sp. z o.o., która jest zarejestrowana i działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie serwis działa w wielu krajach, a część katalogu jest dostępna na całym świecie (z wyjątkiem Rosji i Białorusi)" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym (pisownia oryginalna, red.).

